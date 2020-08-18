الكهرباء: إيصال الخدمة لـ 200 ألف مشترك جديد

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أن إيصال الكهرباء شمل المشتركين من جميع الفئات، السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي وغيرها، في جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر والتجمعات السكنية المختلفة.
وأشارت إلى أن خدمة «برق» والإجراءات الفنية وتنفيذ 14 ألف كلم دائري من خطوط التوزيع الجديدة، أسهمت في تقليص فترة إيصال الخدمة للمشتركين الجدد إلى 9 أيام فقط.
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