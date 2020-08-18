الكهرباء: إيصال الخدمة لـ 200 ألف مشترك جديد

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إيصال الخدمة الكهربائية، إلى أكثر من 200 ألف مشترك جديد في جميع مناطق المملكة، منذ مطلع 2020م وحتى نهاية يوليو الماضي؛ رغم قيود الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا ، وهو ما حدا بالشركة إلى تكثيف جهودها الفنية والتقنية للتغلب على هذه الظروف الاستثنائية؛ حرصاً منها على سرعة إيصال الخدمة للمشتركين الجدد، بموثوقية عالية.

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أن إيصال الكهرباء شمل المشتركين من جميع الفئات، السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي وغيرها، في جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر والتجمعات السكنية المختلفة.

وأشارت إلى أن خدمة «برق» والإجراءات الفنية وتنفيذ 14 ألف كلم دائري من خطوط التوزيع الجديدة، أسهمت في تقليص فترة إيصال الخدمة للمشتركين الجدد إلى 9 أيام فقط.