مبادرة لتوظيف 12 ألف مهندس ومهندسة سعودية

كشف مؤسس ورئيس مبادرة «أبناء وطني قدها» رئيس مجلس شعبة العمارة والهندسة المعمارية بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس فوّاز بن فرحان الشمّري لـ»دوت الخليج»، أن المبادرة تهتم بدعم المهندسين والفنيين السعوديين في جميع المجالات بغرض حصولهم على وظائف والمساهمة في حل مشاكل المهندسين، على رأسها حل بطالة المهندسين السعوديين وطرح الثقة في المهندس السعودي، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل يقدر بنحو 12 ألفا من المهندسين والمهندسات.

وبين الشمري، إن إطلاق مبادرة أبناء وطني قدها الهدف منها إيصال القطاع الخاص الباحث عن مهندسين أكفاء والقادرين على أداء العمل بالشكل المطلوب، حيث يعتبر القطاع الخاص من الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

12 ألفا يبحثون عن عمل

عن آلية التواصل مع المهندسين، أوضح الشمري: كون المبادرة تمت مبدئيا باجتهاد شخصي كمرحلة أولية سخرت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي في خدمة هذه المبادرة خاصة بحسابي على تويتر لاستقبال أي طلب من شركات أو مهندسين من الجانبين من طالبي العمل لقيمتهم الكبيرة في المنظومة الهندسية، وكان هناك تجاوب كبير من عدد كبير من شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المهندسين الذين تقدموا للمبادرة وصل إلى 3600 منهم 3225 مهندسا و375 مهندسة.

في الوقت الذي أطلق فريق تطوعي مبادرة أبناء وطني قدها، بهدف توظيف الهندسيين والفنيين من الشباب والشّابات السعوديين الباحثين عن العمل الذين يتجاوز عددهم 12000 مهندس وفني، كشفت إحصائيات الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2019 أن إجمالي المهندسين المسجلين لدى الهيئة بلغ 191241 مهندسا، وبلغ عدد المهندسين الأجانب منهم 125959 مهندسا بنسبة 65.9 %، مقابل 65282 سعوديين بنسبة 34.1 %، فيما ضبطت 605 شهادات هندسية وفنية مزورة، وبلغت الشهادات المزورة 190 شهادة هندسية و415 شهادة فنية، وتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية.

الهندسة الكهربائية الأعلى

حسب إحصائيات الهيئة السعودية للمهندسين، توزع المهندسون المسجلون بالهيئة في 6 تخصصات، جاءت النسبة الأعلى لمهندسي الهندسة الكهربائية بـ 68552 بنسبة 35.8 % منهم 21255 سعوديين و47297 أجانب، ثم المهندسين الكهربائيين بـ 50060 بنسبة 26.2 % ويبلغ السعوديون 12448 مهندسا والأجانب 37612، ثم هندسة ميكانيكية بـ 39918 بنسبة 20.9 % لسعوديين 14496 والأجانب 25422، ثم عمارة وهندسة معمارية بـ 17021 بنسبة 8.9 % السعوديين 8157 والأجانب 8864، ثم هندسة كيميائية 10437 بنسبة 5.5 % منهم 5671 سعوديين مقابل 4766 أجانب، وحلت أخيرا الهندسة الصناعية بـ 5253 بنسبة 2.7 % سعوديين 3255 والأجانب 1998 مهندسا.

إحصائيات المهندسين في المملكة

* 191241 مهندسين مسجلين بالهيئة السعودية للمهندسين

* 190 شهادة هندسية مزورة

Advertisements

* 415 شهادة فنية مزورة

* 12000 مهندسا ومهندسة سعودية يبحثون عن العمل

* 125959 أجانب بنسبة 65.9 %

* 65282 سعوديين بنسبة 34.1 %

* مبادرة أبناء وطني قدها

3600 مهندس ومهندسة تقدموا للمبادرة

3225 مهندسا

375 مهندسة