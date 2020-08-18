تحسين المشهد الحضري بشوقية مكة

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مخلفات البناء والهدم بمواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية، والتي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة «مكة بلا مخلفات بناء» لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدسة على الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيراً إلى إلزام ملاك المباني قيد الإنشاء برفع مخلفات البناء وإزالة المواد من الأرصفة والطرقات المحيطة وتنظيف الساحات بالكامل، إضافةً إلى توفير وسائل سلامة وحاويات للنظافة ولوحة تعريفية بالمشروع.

وأشار الحربي إلى متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في مراقبة المباني قيد الإنشاء، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.