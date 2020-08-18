تأسيس محفظة استثمارية لشراء تمور الأحساء

منع التلاعب
أشار السماعيل لـ«دوت الخليج»، إلى أن تلك السيناريوهات، تسهم في الشراء بأسعار يحددها صانع السوق وفق ضوابط محددة، وتمنع التلاعب في الأسعار، وتخلق منافسة بين التجار لاستيعاب الكميات، موضحاً أن الوضع الحالي لتسويق التمور في الأحساء، يشير إلى عدم وجود مستودعات تجعل المزارع يضطر إلى بيع محصوله بأسعار متدنية، وأن التأخر في عرضها للبيع يعرضها للإصابة الحشرية، لافتاً إلى أن محدودية أعداد التجار والمستثمرين في داخل الأحساء، والذي قد لا يتجاوز 10 أفراد.
5 تهديدات تواجه سوق التمور
عدم وجود مستثمرين في السوق يقابل الكميات الكبيرة التي تنتجها الواحة
زيادة المعروض في السنوات الأخيرة
استمرار خروج عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار
عرض بعض الجهات تمور للبيع خلال الموسم مما ينتج عنه هبوط في الأسعار
غياب دور الجمعيات الزراعية في حفظ الأسعار وتوازن العرض
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