التعليم عن بعد ينعش سوق الأجهزة بنجران

أنعش إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، استئناف الدراسة عن بعد للتعليم العام لـ 7 أسابيع، سوق أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والأجهزة الذكية في نجران، فيما يرى أولياء الأمور أن شراء الأجهزة أصبح ضرورة ملحة من أجل مواكبة الدراسة عن بعد في ظل التكاليف التي قد تلحق ببعض الأسر، خصوصا أصحاب الدخل البسيط، وبين استياء الأغلبية من تباين الأسعار بين محل وآخر.

تفاوت الأسعار

يقول علي السليمي، إنه في ظل استئناف الدراسة عن بعد نتمنى أن تكون أسعار أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اللاب توب والأجهزة الذكية واللوحية، مناسبة وفي متناول الجميع، خصوصا أن كل بيت يحتوي على عدد كبير من الطلاب والطالبات، وذلك حتى يستطيع الجميع مواكبة التعليم الإلكتروني دون صعوبات.

وأضاف المواطن صالح بن محمد، أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار أجهزة الكمبيوترات المكتبية أو اللوحية أو الأجهزة الذكية بين المحلات، وهنا يكمن دور وزارة التجارة والأمانة في متابعة الأسعار للحد من استغلال المواطن، خصوصا في هذه الأوقات.

تزايد الإقبال

يقول مالك أحد المحلات لبيع أجهزة الكمبيوتر محمد اليامي، إن نسبة المبيعات في تزايد مستمر منذ بداية أزمة كورونا حتى إعلان قرار وزير التربية والتعليم باستئناف الدراسة عن بعد ما زاد المبيعات على الأجهزة بنسبة 80% عن السابق، حيث تتراوح أسعار أجهزة اللاب توب ما بين 1800 ريال إلى 1900 ريال، وتتفاوت الأسعار حسب نوع الجهاز والمعالج والذاكرة تبدأ من سعر 1079 ريالا وتصل إلى ما يقارب 9000 ريال.

بينما يرى عبدالقادر المصعبي متخصص في بيع الأجهزة اللوحية والآيباد، أصبح الإقبال كبيرا والطلب في صعود مستمر خاصة للأجهزة التعليمية، وعن الأسعار تبدأ من 1450 ريالا إلى 5000 ريال لأجهزة الأبل، و 500 ريال إلى 2000 ريال لأجهزة الهواوي والسامسونج وهي الأكثر رواجا ومبيعا.

ارتفاع الإقبال على الأجهزة الإلكترونية الدراسية

- زيادة مبيعات الأجهزة بنسبة 80%

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- تفاوت أسعار الأجهزة بين المحلات

- اختلاف الأسعار حسب نوع المعالج والذاكرة

- أجهزة الهواوي والسامسونج الأكثر مبيعا

- أجهزة أبل الأغلى في السعر

الأسعار

- 1800 ريال إلى 1900 ريال لأجهزة اللاب توب

- 1450 ريالا إلى 5000 ريال لأجهزة الأبل

- 500 ريال إلى 2000 ريال لأجهزة هواوي وسامسونج