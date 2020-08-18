أفراح جازان تزيد حالات كورونا

سجلت منطقة جازان ارتفاعا ملحوظا في تزايد الإصابات بفايروس كورونا منذ فتح الحظر الكلي، تصدرت به قائمة المناطق الأعلى إصابة، إذ تم تسجيل 2312 إصابة خلال 17 يوما منذ يوم 11 إلى 27 ذي الحجة الجاري، وسط مطالب بوضع الحلول، ومكافحة الفيروس للحد من انتشاره، وردع المتهاونين.

تزايد كبير

لا تكاد تخلو محافظة من جازان من تسجيل إصابات بالفيروس بشكل يومي، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، نتيجة عدم اللامبالاة من المواطنين، واستهتارهم بالمرض، ونقله للآخرين، رغم الجهود الصحية المكثفة، وتقديم الاستشارات والتوعية والتثقيف، إلا أن منطقة جازان أنهكها المرض يوميا، وتعيش أحزانا كبيرة بعد وفاة عدد من أبنائها نتيجة الفيروس، في وقت طالب العديد من المواطنين بضرورة إعادة تطبيق الإجراءات بشكل كبير، حتى لو وصلت إلى الحظر بنوعيه الجزئي والكلي، للسيطرة على الأرقام الكبيرة، والحد منها.

أسباب التزايد

انتشرت في الآونة الأخيرة مناسبات الأفراح، والتي عادت بشكل كبير بالمنطقة، إلى جانب التجمعات الشبابية في الاستراحات الخاصة، وتجمعات العوائل بشكل يومي، والتردد على الأسواق بشكل كبير، دون التقيد بالاحترازات، وممارسة الرياضة بشكل جماعي، دون وجود أي معقمات أو غيرها، والتردد على المساجد بدون لبس الكمامات، أو وجود مصليات خاصة للفرد، وتسببت هذه العوامل في زيادة الحالات بشكل كبير، والتي راح ضحيتها كبار السن بشكل خاص، وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي أصبح معها المواطنون يخشون الخروج من المنازل لعدم الاختلاط بالمصابين، أو غيرهم، ونقل الفايروس إلى أسرهم.

أعداد مضاعفة

رصدت «دوت الخليج» عدد التزايد الرقمي للمصابين في المنطقة وذلك خلال 17 يوما الماضية، إذ سجل يوم 11 من الشهر الجاري تسجيل 1573 إصابة في المملكة، منها 119 إصابة بجازان، ويوم 12 تم تسجيل 1357 إصابة، منها 132 إصابة بجازان، وسجل اليوم 13 1258 إصابة، منها 56 إصابة بجازان، واليوم الرابع عشر سجل 1342 إصابة، منها 105 إصابة بجازان، ويوم 15 تم تسجيل 1389 إصابة، منها 97 إصابة بجازان، وفي اليوم السادس عشر تم تسجيل 1402 إصابة، منها 88 إصابة بجازان، وسجل يوم السابع عشر 1567 إصابة، منها 141 إصابة بجازان، ويوم الثامن عشر تم تسجيل 1469 إصابة، منها تسجيل 134 إصابة بجازان، وسجل يوم 19، 1428 إصابة منها 152 إصابة بجازان، ورصد يوم 20، تسجيل 1257 إصابة، منها 37 إصابة بجازان، وفي يوم 21 تم تسجيل 1521 إصابة، منها 124 إصابة بجازان، وتسجيل 1569 إصابة في يوم 22، منها 129 إصابة بجازان، وتسجيل 1482 إصابة يوم 23، منها 133 إصابة بجازان، وتسجيل 1383 إصابة يوم 24، منها 149 إصابة بجازان، وتسجيل 1413 إصابة يوم 25، منها 187 بجازان، وتسجيل 1227 إصابة، منها 299 إصابة بجازان، وتسجيل 1372 إصابة يوم 27، منها 230 إصابة بجازان.

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وتصدرت جازان، وأبوعريش، وبيش، وصبيا، أكثر المدن إصابات ووفيات، وتجاوزت معها مناطق كبيرة كالرياض وجدة والشرقية خلال اليومين الماضيين.

مستشفى ميداني

استنفرت الصحة جهودها في فتح مستشفى ميداني بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، تشتمل على عناية مركزة بسعة 200 سرير، بعد تفاقم الحالات وزيادتها بالمنطقة.

وكشف مصدر خاص لــ«دوت الخليج»، أن مسؤولي الصحة نفذوا زيارة تفقدية للموقع، واستلموا الصالة المخصصة، وبدؤوا في الترتيبات المخصصة في التجهيز، وتوفير المعدات والأدوات.

7 مواقع لتأكد

دعت صحة جازان المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز (تأكد) التي تأتي ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا الجديد، والمخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا. حيث خصصت 7 مواقع بالمنطقة لتنفيذ مبادرة (تأكد) وذلك في كلٍ من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، بالإضافة لمحطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات غرب مجمع الراشد مول التجاري.