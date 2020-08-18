والبروتوكول المعمول به حاليا يفرض وضع الكمامات داخل الشركات في فرنسا فقط عندما يكون من المستحيل الحفاظ على تباعد لمسافة متر واحد.
حظرت كوريا الجنوبية التي نجحت حتى الآن في احتواء الوباء بفضل إستراتيجية تعتمد على إجراء فحوص لكشف الإصابة على نطاق واسع وتتبع المخالطين، التجمعات الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات الوباء في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.