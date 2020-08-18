اخبار السعوديه

آخر تطورات الوباء في العالم

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أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن وضع الكمامة سيكون «إلزاميا» في الشركات بما في ذلك المكاتب المفتوحة، تلبية لدعوات خبراء الأوبئة للحد من مخاطر انتقال العدوى.

والبروتوكول المعمول به حاليا يفرض وضع الكمامات داخل الشركات في فرنسا فقط عندما يكون من المستحيل الحفاظ على تباعد لمسافة متر واحد.

حظرت كوريا الجنوبية التي نجحت حتى الآن في احتواء الوباء بفضل إستراتيجية تعتمد على إجراء فحوص لكشف الإصابة على نطاق واسع وتتبع المخالطين، التجمعات الكبرى.


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