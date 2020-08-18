أمير المدينة يتفقد مشروع مستشفى فقيه

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه الذي تم فيه إنجاز 18 ألف م2 من إجمالي مسطحات البناء التي تقدر بـ 73 ألف م2 لكافة مراحله، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 24 شهرا. واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مراحل المشروع الذي يجرى تنفيذه بالشراكة بين مستشفى سليمان فقيه ووقف عبدالباري الشاوي، تحت إشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ضمن مبادراتها لاستقطاب المشاريع الصحية والتعليمية بالمنطقة. ويتضمن المشروع إنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بسعة 200 سرير، ويضم 6 غرف للعمليات و40 عيادة طبية، بالإضافة إلى تجهيز أقسام متكاملة للطوارئ والأشعة، ومراكز للغسيل الكلوي والعلاج الكيميائي والعلاج الطبيعي. وثمّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة دور القطاع الخاص في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، من خلال الإسهام في المشاريع التنموية والاستفادة منها على الجانب الخيري والمجتمعي.



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