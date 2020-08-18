298 بلاغا يوميا لنظافة الأحساء



كشفت البيانات الإحصائية في الإدارة العامة للنظافة بأمانة الأحساء، مباشرة ومعالجة نحو 298 بلاغاً يومياً عن النظافة عبر مركز البلاغات والطوارئ في الأمانة 940 خلال أيام شهر ذي الحجة الجاري، ورفع ما معدله 646 طناً من النفايات المنزلية يومياً خلال الفترة ذاتها، بينما بلغت كمية المخلّفات الإنشائية «مُخلفات الهدم والبناء العشوائية» المرفوعة بمعدل يومي 782 طناً. وأوضح مدير عام النظافة في أمانة الأحساء الدكتور قاسم الهزوم، أن أعمال نظافة وكنس الطرقات آلياً ويدوياً، امتد ليشمل 1600 كيلومتر طولي، وصيانة وتطهير 8968 حاوية نظافة، بواسطة 994 عاملاً، و380 مركبة وآلية، وتتواصل خطط الأمانة الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، المتضمنة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمرافق العامة والأحياء، وكذلك غسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، ورش المبيدات الحشرية والتعقيم والتطهير في الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي.

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