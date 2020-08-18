1538 مدرسة توزع الكتب الدراسية في مكة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد. وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدةً أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية. إلى ذلك قام المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي، أمس، بزيارة ميدانية لمكتب التعليم بمحافظة الجموم، وعدد من المدارس التابعة له؛ اطلع خلالها على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.



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