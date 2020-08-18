السعودية اليوم / العراق تسجّل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بغداد 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 4576 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 6036, فيما سجلت 2895 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 131840 حالةً.

// انتهى //

22:07ت م

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بغداد 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الجائحة فيها إلى 184709 حالات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 6036, فيما سجلت 2895 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 131840 حالةً.// انتهى //22:07ت م0223

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