السعودية اليوم / تونس تسجّل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 واس

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 129 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 2314 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 57 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة.

// انتهى //

22:07ت م

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تونس 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 واسسجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 112 إصابة محلية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 2314 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 57 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة.// انتهى //22:07ت م0221

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