السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 419 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 419 إصابة جديدة بفيروس

وذكر الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم أنه سجّلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1391 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 306 أشخاص المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 27653 حالةً.

// انتهى //

21:40ت م

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الجزائر 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39444 حالةً.وذكر الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم أنه سجّلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1391 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 306 أشخاص المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 27653 حالةً.// انتهى //21:40ت م0216

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