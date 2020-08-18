

رفحاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

كثّفت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية، أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للحدائق العامة والمسطحات الخضراء والأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة، وذلك ضمن جهودها الرامية لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

فيما يقوم مراقبو البلدية بجولات رقابية على الأسواق والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات وتطبيق الاشتراطات لضمان توفير بيئة آمنة للمستفيدين.

// انتهى //

21:05ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تكثّف أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم الحدائق والمسطحات والمرافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.