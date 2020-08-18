السعودية اليوم / شرطة أملج تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



أملج 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

تواصل شرطة محافظة أملج متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة

// انتهى //

20:40ت م

0210



أملج 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستواصل شرطة محافظة أملج متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) المستجد، بضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الفم والأنف.// انتهى //20:40ت م0210

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