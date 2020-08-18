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حسام بن سعود يوجه بتمديد فعاليات وسام البادية
مستمرة من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة ليلًا
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، بتمديد فعاليات وسام البادية 2 والفعاليات المصاحبة حتى يوم السبت الموافق 2/ 2/ 1442هـ.
صرّح بذلك المشرف العام على فعاليات وسام البادية، عبدالله الزهراني، متقدمًا في الوقت نفسه بالشكر لأمير منطقة الباحة على دعمه للفعاليات والناشط السياحية بالمنطقة، وعلي توجيهه بتمديد الفعاليات استجابة لرغبة الزوار الكرام والسائحون للمنطقة من داخل السعودية وخارجها والمشاركين في الفعاليات.
وأوضح مشرف الفعاليات، أحمد المالكي، أن الفعاليات مستمرة من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة ليلًا بصفة مستمرة يوميًّا سواءً على مسرح الفعاليات أو داخل أروقة الحديقة، حيث تستمر العروض الشعبية وفرق الأطفال الاستعراضية والدمى والمهرجين وألعاب الخفة وألعاب النار والمسابقات والسحوبات اليومية والجوائز المقدمة من الرعاة، بالإضافة إلى الألعاب الكهربائية والإلكترونية وقطار الفراشة والأركان المصاحبة التي تلبي جميع احتياجات الأسرة كافة.
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