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2020-08-18 غبار غدًا على 5 مناطق مع نشاط للرياح السطحية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء. وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية. كما توقعت الأرصاد أن يشهد طقس الغد سماءً غائمة جزئيًّا، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.



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