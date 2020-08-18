الأحوال تذكر بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية: غرامة ألف ريال

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه يعاقب كل من يتعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بغرامة قدرها ألف ريال، وذلك في حال عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو رفض قياس درجة الحرارة.

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ودعت الأحوال المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت لاستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الأحوال عبر الرابط

عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ..#نعود_بحذر pic.twitter.com/OMWmGFssMQ — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) August 18, 2020

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