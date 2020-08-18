2020-08-18

مؤشر سوق الأسهم يصل إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليخترق أثناء الجلسة مستوى 8000 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 6 أشهر.

Advertisements

وأنهى المؤشر جلسة الثلاثاء مرتفعًا 1.24% ليكسب 96.3 نقطة ويغلق عند مستوى 7853.53 نقطة، بتداولات قياسية بلغت قيمتها أكثر من 7.62 مليار ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.49% إلى 34 ريال بتداولات يومية بلغت حوالي 454 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و2.11%.

شارك الخبر







