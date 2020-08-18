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ضعف الإنترنت يهدد انتظام طلاب تهامة عسير في الدراسة عن بعد

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2020-08-18

ضعف الإنترنت يهدد انتظام طلاب تهامة عسير في الدراسة عن بعد

الأهالي طالبوا بإيجاد حلول قبل بداية العام الدراسي الجديد

متابعات الخليج 365 _أحمد الشهري _ تهامة عسير

اشتكى عدد من سكان محافظات تهامة عسير من ضعف شبكة الانترنت والاتصال، الأمر الذي يدفعهم لقطع مسافات طويلة حتى يتمكنوا من الاستفادة منها؛ ما يسبب مشكلة بالتزامن مع قرار وزارة التعليم استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع في بداية العام الدراسي الجديد.

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ضعف شبكة الإنترنت والاتصالات:

وأوضح أهالي” المجاردة ، بارق ، محايل ، رجال ألمع ” والمراكز التابعة لها، أن ضعف شبكة الاتصال والإنترنت يعتبر من أبرز المعوقات التي تواجههم خصوصاً مع قرب انطلاق التعليم عن بعد في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار ” كوفيد_19″ ، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر من خلال اشتراكهم في الباقات التي تقدمها تلك الشركات ولا يستفيدون منها بالشكل المطلوب .

مطالبة الجهات المختصة بالتدخل:

وطالب سكان تلك المحافظات الجهات المختصة بضرورة النظر في وضع الشبكة وإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل عدم تكرار ضعفها وحتى يتمكنوا من إكمال عمليتهم التعليمية والاستفادة منها.

 



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