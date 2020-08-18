شكرا لقرائتكم خبر عربات معلقة لنقل زوار غار حراء إلى قمة الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعدت جهات حكومية عدة في العاصمة المقدسة مبادرة للعناية بجبلي النور وثور تشتمل على عدد من التصورات المستقبلية لتطوير هذه المواقع التاريخية، من بينها عربات معلقة (كيبل كار) لنقل زوار غار حراء من أسفل الجبل حتى أعلاه.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن العربات المعنية بإيصال زوار جبل النور تنقلهم من أسفل الجبل حتى ثلاثة أرباع المسافة في أعلى الجبل، بحيث تتوقف العربات في موقع يشبه الاستراحة تتوفر فيها الخدمات التي يحتاجها الزوار، بعد ذلك يتابعون السير في المسافة المتبقية على الأقدام إلى موقع الغار في أعلى قمة الجبل. وأشارت المعلومات إلى أن العربات لها قضبان أو مسارات ثابتة، بحيث لا يكون لها أي تأثير على مظهر الجبل.

ولفتت إلى أن المبادرة تحدث نقلة نوعية للدخول إلى غار حراء حيث أغلق المدخل القديم للغار في وسط الحي العشوائي، وأصبح المدخل الجديد يقع على امتداد أحد الشوارع الرئيسة بمساحة تقدر بـ 80 ألف متر.