6 عوامل ترجح خسارة مدارس ورياض أطفال أهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخروج من السوق وتسرب الطلاب من المدارس الأهلية للمدارس الحكومية هما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي في ظل قرار وزارة التعليم بالدراسة عن بعد للأسابيع الـ7 الأولى من العام الدراسي المقبل 1442هـ، وذلك بحسب عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج لـ»مكة».

ولفت الدعيلج إلى أن أكبر المتضررين في قطاع التعليم الأهلي ستكون المدارس التي تضم مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولية، وذلك لأسباب عدة، وأن أولياء الأمور عموما ممن يدرس أبناؤهم بمدارس أهلية انقسموا إلى قسمين، منهم من ينوي الاستمرار مع المفاوضة على تخفيض الرسوم، وهم ممن استفاد أبناؤهم من نظام المدرسة للتعليم عن بعد بحسب خبرتهم لنصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الفائت، والذي قدمت فيه أغلب المدارس الأهلية نماذج رائعة للتعليم عن بعد، بينما ينوي القسم الآخر سحب أبنائه وتسجيلهم في مدارس حكومية، وهؤلاء ممن لم يستفد أبناؤهم من التعليم عن بعد في المدارس الأهلية، إما لجهة عدم جودة نظام متميز في المدرسة للتعليم عن بعد، أو لعدم تمكن ابنه الطالب من التأقلم مع نظام التعليم هذا عموما.

وأشار إلى أن ملاك المدارس الأهلية سيواجهون خسائر كبيرة في هذا العام، ولكنهم اتفقوا على تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة بين مدرسة وأخرى، وتحمل الخسائر لهذا العام، ويختلف تخفيض الرسوم بحسب الكلفة التشغيلية لكل مدرسة، من حيث كون المبنى مستأجرا أو مملوكا، ومن حيث خفض إدارة المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات ونسبة هذا التخفيض، وتأتي هذه الإجراءات من قبل ملاك المدارس كمشاركة مجتمعية في تحمل أعباء الجائحة مع أولياء الأمور المتضررين منها بشكل أو آخر، وللحفاظ بشكل على حصتها من الطلاب وتقليل تسربهم منها، ولا سيما أنه لا يوجد ضمان بإمكانية تعويض هذا التسرب بطلاب جدد آخرين في المرحلة المقبلة، ما بعد زوال الأزمة الحالية.

أسباب الخسارة بحسب الدعيلج؟