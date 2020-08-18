شكرا لقرائتكم خبر 6 عوامل ترجح خسارة مدارس ورياض أطفال أهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولفت الدعيلج إلى أن أكبر المتضررين في قطاع التعليم الأهلي ستكون المدارس التي تضم مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولية، وذلك لأسباب عدة، وأن أولياء الأمور عموما ممن يدرس أبناؤهم بمدارس أهلية انقسموا إلى قسمين، منهم من ينوي الاستمرار مع المفاوضة على تخفيض الرسوم، وهم ممن استفاد أبناؤهم من نظام المدرسة للتعليم عن بعد بحسب خبرتهم لنصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الفائت، والذي قدمت فيه أغلب المدارس الأهلية نماذج رائعة للتعليم عن بعد، بينما ينوي القسم الآخر سحب أبنائه وتسجيلهم في مدارس حكومية، وهؤلاء ممن لم يستفد أبناؤهم من التعليم عن بعد في المدارس الأهلية، إما لجهة عدم جودة نظام متميز في المدرسة للتعليم عن بعد، أو لعدم تمكن ابنه الطالب من التأقلم مع نظام التعليم هذا عموما.
وأشار إلى أن ملاك المدارس الأهلية سيواجهون خسائر كبيرة في هذا العام، ولكنهم اتفقوا على تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة بين مدرسة وأخرى، وتحمل الخسائر لهذا العام، ويختلف تخفيض الرسوم بحسب الكلفة التشغيلية لكل مدرسة، من حيث كون المبنى مستأجرا أو مملوكا، ومن حيث خفض إدارة المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات ونسبة هذا التخفيض، وتأتي هذه الإجراءات من قبل ملاك المدارس كمشاركة مجتمعية في تحمل أعباء الجائحة مع أولياء الأمور المتضررين منها بشكل أو آخر، وللحفاظ بشكل على حصتها من الطلاب وتقليل تسربهم منها، ولا سيما أنه لا يوجد ضمان بإمكانية تعويض هذا التسرب بطلاب جدد آخرين في المرحلة المقبلة، ما بعد زوال الأزمة الحالية.
أسباب الخسارة بحسب الدعيلج؟
- الأصل في تعليم مراحل الروضة والصف الأول الابتدائي هو الحضور والتفاعل المباشر مع المعلم.
- عدم تأسيس علاقة مودة وألفة بين الطلاب والمعلم في بداية العام الدراسي تمكن من قيام عملية تعليمية بينهما عن بعد.
- عدم وجود نموذج تعليم عن بعد يخدم هذه الفئة العمرية.
- سرعة تشتت الطلاب في هذه المرحلة العمرية.
- حاجة الطالب لتعلم مهارات مسك القلم والكتابة وأسس التهجئة وهذه لا يمكن تعلمها عن بعد.
- توقع تسجيل ضعيف جدا للطلاب في مرحلتي رياض الأطفال والأول والثاني ابتدائي في مدارس أهلية، للأسباب السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 عوامل ترجح خسارة مدارس ورياض أطفال أهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.