- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39.444 حالة.
وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.391 حالة وفاة.
وأضاف بأن 306 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.653 حالة.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 10:05 PM
الفيروس أودى بحياة 12 شخصًا في 24 ساعة419 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.444
سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39.444 حالة.
وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.391 حالة وفاة.
وأضاف بأن 306 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.653 حالة.
، 419 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.444 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 419 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.444 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.