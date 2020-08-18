محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات يرتفع إلى 1.438 سجل الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.438 إصابة. وبينت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا. وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.253 حالة. 18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 09:24 PM Advertisements عدد الحالات يرتفع إلى 1.438 40 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن 40 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن سجل الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.438 إصابة. وبينت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا. وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.253 حالة. الكلمات المفتاحية ، 40 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن ،

المصدر : الخليج 365

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