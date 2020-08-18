، النصر والهلال انتصار غير مقنع.. الاتحاد يعبر من "عنق الزجاجة.. والأهلي يتراجع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أداء باهت للمتصدر والوصيف.. صراع حمدالله و"قوميز" مستمر

واصل النصر مطاردته لغريمه التقليدي النصر، والمزاحمة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الجولة 25 من الدوري شهدت مواصلة النصر تحقيق الانتصارات، هو الحال بالنسبة للمتصدر الهلال، وكشفت الجولة عن تراجع مخيف للأهلي وتحسن طفيف في المستوى الفني للاتحاد.

"الخليج 365" تقلب أوراق الجولة 25 من الدوري.

انتصار باهت للهلال والنصر

رغم تحقيق الهلال ( 60 نقطة ) فوزاً عريضاً على العدالة ( متذيل قائمة الترتيب ) بأربعة أهداف، إلا أن غالبية النقاد وصفوا الأداء الفني للفريق الأزرق بالباهت.

كما هو الحال بالنسبة للنصر( 51 نقطة ) الذي تخطى عقبة الوحدة بهدف وحيد لهدافه التاريخي المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث لم يقدم الأصفر المستوى الفني المعروف عنه.

انتفاضة اتحادية وتراجع أهلاوي

واصل الاتحاد صحوته في هذه الجولة وحقق فوزاً عنوانه الخروج من ( عنق الزجاجة ) على الاتفاق، دفع بالفريق للمركز الـ12 برصيد 26 نقطة، لكن ذلك لا يعني نجاته من مقصلة الهبوط.

في المقابل شهدت الجولة تراجع الأهلي في المستوى الفني بعد أن سقط في محطة الفيصلي، لكنه ( أي الأهلي ) لازال ثالثاً برصيد 43 نقطة وباتت الوصافة تبتعد عنه رويداً رويداً.

ولازال الصراع كبيراً على المقعد الآسيوي بين الرباعي تباعاً ( الفيصلي، الوحدة، الرائد والشباب ).

حمدالله وقوميز

تشتد المنافسة على صدارة الهدافين، بين مهاجم الهلال "قوميز" ومهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله، برصيد 20 هدفاً لكل منهما، في ظل تراجع مهاجم الأهلي عمر السومة 16 هدفاً.

جولة 26 المثيرة

تشهد الجولة 26 التي تنطلق يومي ( الأربعاء والخميس ) مباريات من العيار الثقيل وتعد ( مفترق طرق ) بالنسبة للصدارة ورحلة البحث عن المقعد الآسيوي، بالإضافة للهروب من شبح الهبوط الذي بات يطارد 5 فرق، والمباريات على النحو التالي :



الأربعاء :

الفتح - الاتفاق

الفيصلي - الاتحاد

أبها - الحزم

الرائد - الشباب



الخميس :

العدالة - الوحدة

الفيحاء - ضمك

التعاون - النصر

الأهلي - الهلال.

