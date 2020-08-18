المملكة السعودية تطالب بمعاقبة "حزب الله" بعد إدانته باغتيال الحريري

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

طالبت السعودية ،الثلاثاء، بتحقيق العدالة ومعاقبة "‫حزب الله" وعناصره الإرهابية، بعد إدانته في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.



ورحبت وزارة الخارجية في بيان، بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء.

وقالت إن "حزب الله ثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة وجريمة اغتيال رفيق الحريري أكثرهم تأثيراً على أمن واستقرار لبنان".

وأكدت أن هذا الحكم القضائي يعد ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

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وشددت الخارجية السعودية على ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية للحزب الله الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني

وأضاف بيان الخارجية قائلا: "وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب ".

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.