شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" توجه بإلتزامات جديدة للشركات بشأن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

- توزيع نموذج "التعهد الصحي" على جميع الركاب قبل وصولهم المطار

- تسليم التعهد إلى مركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول

- يتعهد الراكب بأنه لا يعاني من أي من أعراض كورونا والألتزام بالحجر المنزلي

- الألتزام بشروط الحجر والاتصال بالطوارىء في حال ظهور أي أعراض

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أرسلت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما، إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمملكة وشركات الطيران العام، بشأن نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية والذى قامت وزارة الصحة بتحديثه.

وجه التعميم –الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه-، بضرورة الالتزام بتوزيع النموذج على جميع الركاب قبل الوصول إلى المطارات، وألزام الركاب القادمين بالتوقيع على النموذج وتسليمه الى مركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

و جاء في نموذج التعهد أن يقر الموقع علية أنه لا يعاني من أي أمراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أي من أعراض "كورونا "، وأنه سوف يلتزم بمدة الحجر المنزلي المقررة بـ 7 أيام من تاريخ وصوله للمملكة و3 ايام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر، والالتزام بشروط الحجر والاتصال بالطوارىء في حال ظهور أي أعراض ، بالاضافة إلى التسجيل في تطبيقي"تطمن وتوكلنا"