شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الخارجية في أول تغريدة لنظيره العُماني؟ والان نبدء بالتفاصيل

غرد وزير الخارجية فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مهنئاً ، بدر البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة متمنياً له التوفيق والسداد بمهامه.

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