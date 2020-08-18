الأمم المتحدة: الحكم بقضية الحريري تأكيد على الالتزام الدولي بالعدالة

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت منظمة الأمم المتحدة على استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان، بعد إصدار حكمها اليوم الثلاثاء، في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وذكرت الأمم المتحدة، بحسب قناة “العربية”، أن الحكم بقضية الحريري تأكيد على الالتزام الدولي بالعدالة.

وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان، بعد نحو 11 سنة على إنشائها و15 سنة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، العضو في حزب الله سليم عياش، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام، “بوصفه مشاركًا في تنفيذ القتل المتعمد” و”مذنبًا على نحو لا يشوبه شك”.

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كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي لعدم كفاية الأدلة.

من هو سليم عياش ؟

يذكر أن سليم عياش (56 عامًا)، هو مسؤول عسكري في حزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه “المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيًا في التنفيذ”.

وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق المحكمة الدولية، وضع “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي” و”ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة” وقتل رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين “عمدًا باستعمال مواد متفجّرة” ومحاولة قتل 226 شخصًا.

وفي سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

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