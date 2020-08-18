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فيصل بن فرحان والجبير يهنئان البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيرًا لخارجية عُمان

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2020-08-18

فيصل بن فرحان والجبير يهنئان البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيرًا لخارجية عُمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بدر بن حمد البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والسداد بمهامه.

كما بارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بدر بن حمد البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، سائلًا الله أن يمده بالعون والتوفيق.

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وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للخارجية العمانية خلفًا ليوسف بن علوي، فضلًا عن إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تتبع مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

كما أصدر سلطان عمان مرسومًا بتعديل بعض المسميات الوزارية من بينها استبدال مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بـ وزير الخارجية، واستبدال مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بـ وزير المالية.

وكان سلطان عمان أصدر اليوم عددًا من المراسيم تضمنت تشكيل مجلس الوزراء والتعيين في بعض المناصب وإلغاء بعض القوانين المحلية.



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