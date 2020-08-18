- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم زعيم التمرد في مالي يعتقل الرئيس كيتا ورئيس وزرائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زعيم التمرد في مالي يعتقل الرئيس كيتا ورئيس وزرائه
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن زعيم التمرد في مالي اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس وزرائه.
وقبل ساعات، ألقت جماعة مسلحة متمردة في مالي القبض على نجل الرئيس المالي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر: إن انقلابًا عسكريًّا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.
كما قالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها: إن إطلاق نار كثيف سُمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.
وتشهد مالي مؤخرًا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم التمرد في مالي يعتقل الرئيس كيتا ورئيس وزرائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.