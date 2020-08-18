شكرا لقرائتكم خبر رفع 17 ألف طن نفايات منزلية في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات «الإدارة العامة للنظافة» خلال ذي الحجة الحالي 17,460 طنا من النفايات المنزلية، و21,120 م3 من المخلفات الإنشائية «مخلفات الهدم والبناء العشوائية»، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة الدكتور قاسم الهزوم، أن أعمال نظافة وكنس الطرقات آليا ويدويا بلغت 1600 كلم طولي، وتنظيف وصيانة وتطهير 8968 حاوية، بواسطة 994 عاملا و380 آلية، ومباشرة ومعالجة 8055 بلاغا عبر مركز البلاغات والطوارئ في الأمانة «940» .

وأشار إلى أن الأمانة مستمرة في خططها الاحترازية والوقائية لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمرافق العامة والأحياء، وغسل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، ورش المبيدات الحشرية في جميع الأحياء.

من أعمال النظافة: