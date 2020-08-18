رفع 17 ألف طن نفايات منزلية في الأحساء

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وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة الدكتور قاسم الهزوم، أن أعمال نظافة وكنس الطرقات آليا ويدويا بلغت 1600 كلم طولي، وتنظيف وصيانة وتطهير 8968 حاوية، بواسطة 994 عاملا و380 آلية، ومباشرة ومعالجة 8055 بلاغا عبر مركز البلاغات والطوارئ في الأمانة «940» .
وأشار إلى أن الأمانة مستمرة في خططها الاحترازية والوقائية لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمرافق العامة والأحياء، وغسل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، ورش المبيدات الحشرية في جميع الأحياء.
من أعمال النظافة:
- أعمال كنس الطرقات آليا ويدويا بلغت 1600 كلم طولي
- تنظيف وصيانة وتطهير 8968 حاوية
- بواسطة 994 عاملا
- باستخدام 380 آلية
- مباشرة ومعالجة 8055 بلاغا
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