نقل 52 قاضيا بين محاكم ديوان المظالم

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وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ إذ أقر المجلس حركة نقل القضاة، إضافة إلى تكليف 10 قضاة في محاكم الاستئناف الإدارية وفق الاحتياج.
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