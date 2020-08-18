نقل 52 قاضيا بين محاكم ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس القضاء الإداري أمس برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، خلال جلسته عن بعد عبر برنامج إدارة الالكتروني، حركة نقل القضاة المتضمنة نقل 52 قاضيا بين محاكم الديوان وفق الاحتياج، وذلك بحضور أعضاء المجلس. وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ إذ أقر المجلس حركة نقل القضاة، إضافة إلى تكليف 10 قضاة في محاكم الاستئناف الإدارية وفق الاحتياج.

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