حصر التعديات على مجاري السيول والأودية بالجموم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت لجنة التعديات بمحافظة الجموم أمس حصر التعديات على مجاري السيول والأودية بالمحافظة، وذلك بمقر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة. وناقش مدير مكتب وزارة البيئة بالمحافظة المهندس سالم البشري الكتيب الذي صدر من اللجنة سابقا الذي يحتوي على حصر جميع التعديات بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أضرار التعديات في تغيير مسار الأودية، وأضرارها على الأرواح والممتلكات عند هطول الأمطار، إلى جانب آلية العمل بالوقوف على كل تعد على حدة. يشار إلى أن اجتماع اللجنة جاء بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، بشأن الحالة المناخية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية والمتمثلة في هطول الأمطار، وما يصاحبها من هبوب الرياح والعواصف الرعدية.

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