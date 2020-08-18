حصر التعديات على مجاري السيول والأودية بالجموم

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يشار إلى أن اجتماع اللجنة جاء بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، بشأن الحالة المناخية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية والمتمثلة في هطول الأمطار، وما يصاحبها من هبوب الرياح والعواصف الرعدية.
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