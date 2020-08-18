إعادة تأهيل طريق محمد بن فهد بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ أمانة المنطقة الشرقية مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسة والفرعية وتطويرها في المنطقة، والتي تأتي ضمن مبادرات الطرق وصيانتها وفق تصاميم ومواصفات جديدة. وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، أن الأمانة أنهت أعمال مشروع صيانة طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، مقابل مجمع العثيم بالاتجاهين، واستحداث مداخل ومخارج جديدة؛ لتسهيل حركة المرور، وإنشاء «مصائد» لتصريف مياه الأمطار، واستحداث جزيرة وسطية؛ وإزالة وإعادة سفلتة بمساحة إجمالية للطريق بلغت (45,000) م2، بطول (2400) م، مبينا بأنه جرى تنفيذ أعمال الطريق على أربع مراحل.

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