444 ساعة تدريبية لتطوير مهنية معلمات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث -بنات- العام الدراسي 1442/1441هـ بحزمة من البرامج التدريبية عن بعد، بلغ عددها 148 برنامجا تدريبيا مهنيا تطويريا، تستهدف بدورها الهيئة التعليمية والإشرافية بالمنطقة خلال الفترة ما بين 26 ذو الحجة الحالي حتى 8 محرم المقبل، فيما بلغ إجمالي الأيام خلال فترة الاستعداد والتهيئة 181 يوما تدريبيا، وذلك بواقع 444 ساعة. وشملت الخطة التدريبية برامج تطويرية تخدم وتحسن الممارسات للتدريس عن بعد، المتوافقة مع الوضع الراهن للتصدي لفيروس كورونا ومنها: إدارة الاجتماعات عن بعد، الإدارة الصفية باستخدام goole classroom وإدارة الفصول الافتراضية، وإجراءات داعمة للتعلم، ومنصة مدرستي، والمهارات الرقمية، وخصائص النمو، والكوتشينج وإدارة الأزمات، وتبسيط مهارات التعليم عن بعد، والإرشاد في التربية الخاصة و السلامة المهنية والنفسية في بيئة العمل، الأدوات التفاعلية في التعليم الالكتروني، وإدارة الأزمات وخدمات الطلاب والعودة بحذر، والتربية الذكية، والتواصل عن بعد، والأدوات الأساسية في الفصول الافتراضية remote learning، والاختبارات الالكترونية والإدارة الصفية عن بعد، وديناميكية الإشراف الالكتروني، والقيادة الالكترونية. من أهداف البرامج: دعم المعلمات في التخطيط لعمليات التعليم والتعلم الصفي

تخطيط المنهج المدرسي

الاستثمار الأمثل للوقت الذي يتاح في بداية العام الدراسي لطاقم المدرسة قبل عودة الطالبات

تهيئة المكلفات من شاغلات الوظائف التعليمية لمهامهن ومسؤولياتهن الجديدة

الإسهام في تهيئة المعلمات المستجدات

تعزيز ممارسات التطوير المهني القائمة على المدرسة

استكمال جاهزية شاغلات الوظائف التعليمية لبداية العام الدراسي

المشاركة في بناء الخطط الدراسية والخطة المدرسية بالتعاون مع المشرفات التربويات

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