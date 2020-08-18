شكرا لقرائتكم خبر طابع بريدي يجسد الاهتمام بالصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا بريديا من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن الصقور التي تلاقي اهتماما خاصا كثقافة وتراث سعودي أصيل، وذلك بالتنسيق مع نادي الصقور السعودي، حيث يتزامن إصدارهما مع مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة ابتداء من 28 نوفمبر المقبل، كمهرجان دولي هو الأكبر من نوعه في العالم بتنظيم من نادي الصقور السعودي ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من ملاك الصقور من جميع دول الخليج العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طابع بريدي يجسد الاهتمام بالصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.