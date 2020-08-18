القبض على مواطن أشعل النيران في 25 شاحنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على مواطن أشعل النيران في 25 شاحنة لنقل الأعلاف بحفر الباطن. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا 25 شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

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