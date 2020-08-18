تصنيع أول أقمار الجيل السابع لعرب سات (بدر - 8)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء عقدا لتصنيع القمر (بدر - 8) الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات، والمتوقع إطلاقه في بداية عام 2023.

وسيتم بناء القمر باستخدام منصة ايرباص الجديدة (Eurostar Neo) التي صممت حديثا لأقمار البث التلفزيوني والاتصالات ذات المدار الثابت، مما يعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، بزيادة قدرات حمولة البث مع كفاءة في استخدام الطاقة وأنظمة التحكم الحراري، واستخدام أنظمة الدفع الكهربائية، مما يطيل عمر القمر التشغيلي ويقلل من فترة تصنيع القمر بشكل كبير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لعرب سات، المهندس خالد بالخيور، أن (بدر - 8)، سينضم إلى مجموعة أقمار (بدر) في الموقع المداري الحصري لعرب سات 26 درجة شرقا، وسيحمل سعات فضائية هائلة للبث التلفزيوني والاتصالات الفضائية وخدمات تبادل المعلومات على الحزم الترددية (ku - C)، وسيعزز السعات الفضائية على أسطول أقمار عرب سات، ضمانا لاستمرارية وتطوير خدماتها للسنوات المقبلة، مما يعزز من دور عرب سات الريادي بمنطقة الشرق الأوسط لخدمات البث التلفزيوني والاتصالات الفضائية.

وبين أن استثمارات عرب سات ستصل بعد إطلاق (بدر - 8) إلى قرابة الـ300 مليون دولار، شاملة الإطلاق والتأمين والقطاع الأرضي.

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من جهته قال رئيس قطاع الفضاء بايرباص جان مارك «إن هذا العقد المهم مع عرب سات له أهمية خاصة بالنسبة لشركة ايرباص للدفاع والفضاء، حيث يعد أول قمر صناعي من الجيل السابع لعرب سات، وأول قمر صناعي من فئة يوروستار نيو، نقوم ببنائه لعرب سات بعد 6 أقمار صناعية سابقة من يوروستار».

وأشار إلى أن (بدر - 8) يحتوي على أفضل التقنيات، بما في ذلك حمولة اتصالات ضوئية مبتكرة حديثة، مؤكدا أن هذا سيعزز الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة العربية للاتصالات الفضائية التي تعمل على ربط المجتمعات من خلال أقمارها الصناعية عبر الشرق الأوسط والعالم لنحو 40 عاما.

القمر (بدر - 8)