شفاء 4526 حالة من كورونا و60 ألف فحص مخبري خلال يوم

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %، لافتة إلى أنه أجري 60712 فحصا مخبريا جديدا.
- 301,323 إجمالي الحالات
- 272,911 المتعافون
- 3470 الوفيات
- 272,911 الحالات النشطة
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