شكرا لقرائتكم خبر شفاء 4526 حالة من كورونا و60 ألف فحص مخبري خلال يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 4526 حالة، و34 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 301323 حالة، من بينها 24942 حالة نشطة منها 1716 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %، لافتة إلى أنه أجري 60712 فحصا مخبريا جديدا. 301,323 إجمالي الحالات

272,911 المتعافون

3470 الوفيات

272,911 الحالات النشطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 4526 حالة من كورونا و60 ألف فحص مخبري خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.