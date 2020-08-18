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تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 251.805

أفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس في تركيا ارتفع 20 حالة اليوم (الثلاثاء) ليصل إلى 6.016، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 251.805 حالات.

وأضافت أنها سجلت 1.263 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة عن 1.233 حالة سُجلت في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 08:51 PM

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إجمالي الإصابات بلغ 251.805

تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا ارتفع 20 حالة اليوم (الثلاثاء) ليصل إلى 6.016، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 251.805 حالات.

وأضافت أنها سجلت 1.263 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة عن 1.233 حالة سُجلت في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".

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، تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016 ،
المصدر : الخليج 365

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