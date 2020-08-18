، "كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم ،

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سجَّلت وزارة الصحة الفرنسية 2.238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة كبيرة مقارنة مع 493 إصابة أمس.
والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلَّغ عنها يوميًّا أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف إبريل (نيسان) الماضي تقريبًا، وفقًا لـ"رويترز".
وتراجع عدد الإصابات أمس إلى 493 إصابة جديدة بعدما سجلت البلاد أكثر من 3000 إصابة في كل من يومَيْ السبت والأحد.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 08:46 PM
غداة تسجيل 493 حالة"كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم
سجَّلت وزارة الصحة الفرنسية 2.238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة كبيرة مقارنة مع 493 إصابة أمس.
والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلَّغ عنها يوميًّا أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف إبريل (نيسان) الماضي تقريبًا، وفقًا لـ"رويترز".
وتراجع عدد الإصابات أمس إلى 493 إصابة جديدة بعدما سجلت البلاد أكثر من 3000 إصابة في كل من يومَيْ السبت والأحد.
، "كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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