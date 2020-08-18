- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.
ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.
وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.
قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-18
وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.
ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.
وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:49 PM
وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.
ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.
وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.
، قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.