، قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حر ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.



ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.



وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.