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طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بضم مواطنه بول بوجبا هذا الصيف، رغم حديث رئيس النادي بيريز عن صعوبة إبرام صفقات جديدة.
وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الثلاثاء، عن وجود رغبة ملحة من جانب زيدان بالاستفادة من خروج مانشستر يونايتد أوروبياً، بالضغط على بوجبا مرة أخرى.
وتدرك إدارة مانشستر يونايتد إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لكنها لن تتركه بأقل من 100 مليون يورو، بسبب ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.ريال مدريد زين الدين زيدان
لترميم صفوف الفريق .. زيدان يجدد المطالبة بضم "بوجبا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-18
طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بضم مواطنه بول بوجبا هذا الصيف، رغم حديث رئيس النادي بيريز عن صعوبة إبرام صفقات جديدة.
وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الثلاثاء، عن وجود رغبة ملحة من جانب زيدان بالاستفادة من خروج مانشستر يونايتد أوروبياً، بالضغط على بوجبا مرة أخرى.
وتدرك إدارة مانشستر يونايتد إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لكنها لن تتركه بأقل من 100 مليون يورو، بسبب ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:43 PM
يونايتد لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 100 مليون يورو
طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بضم مواطنه بول بوجبا هذا الصيف، رغم حديث رئيس النادي بيريز عن صعوبة إبرام صفقات جديدة.
وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الثلاثاء، عن وجود رغبة ملحة من جانب زيدان بالاستفادة من خروج مانشستر يونايتد أوروبياً، بالضغط على بوجبا مرة أخرى.
وتدرك إدارة مانشستر يونايتد إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لكنها لن تتركه بأقل من 100 مليون يورو، بسبب ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.
، لترميم صفوف الفريق .. زيدان يجدد المطالبة بضم "بوجبا" ،
المصدر : الخليج 365
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