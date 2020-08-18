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تصدّرت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مناطق المملكة في تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 85 حالة إيجابية جديدة، بواقع 81 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.
كما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 24 حالة، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الشنان، سميراء.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5172 حالة، و4524 حالة تعافٍ، و619 حالة نشطة، و29 حالة وفاة.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 08:48 PM
بعد تسجيل 85 حالة جديدة
تصدّرت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مناطق المملكة في تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 85 حالة إيجابية جديدة، بواقع 81 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.
كما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 24 حالة، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الشنان، سميراء.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5172 حالة، و4524 حالة تعافٍ، و619 حالة نشطة، و29 حالة وفاة.
، حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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