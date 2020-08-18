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أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم (الثلاثاء) سليم عياش المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وذكر القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصاً للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، أن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل "الحريري" و21 آخرين.
وأضاف "ري" أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، ومصطفى بدر الدين مسؤول العمليات العسكرية لميليشيا حزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016.
وبين القاضي أن المحكمة لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.قضاة المحكمة الخاصة لبنان
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 08:35 PM
لم تتوفر أدلة كافية للحكم على المتهمين الآخرين
أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم (الثلاثاء) سليم عياش المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وذكر القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصاً للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، أن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل "الحريري" و21 آخرين.
وأضاف "ري" أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، ومصطفى بدر الدين مسؤول العمليات العسكرية لميليشيا حزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016.
وبين القاضي أن المحكمة لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.
، المحكمة الخاصة بلبنان تدين سليم عياش بجريمة اغتيال "الحريري" ،
المصدر : الخليج 365
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