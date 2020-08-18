شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني يثير الجدل بتصريح عن نكاح الزوجات في الجنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كتب الداعية عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على " تويتر " تضمنت : “إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث”.

وأضاف أن هناك في الجنة “لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة”.

ورد أحد المتابعين على الكلباني قائلا: “هناك لا غناء ولا معازف كما تفضلت يا عادل”، وقال آخر: “يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك”.

وتفاعل الداعية معه قائلا: “نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟”، مضيفا: “أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى”.