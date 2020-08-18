بالفيديو .. لقطات نادرة من زيارة ⁧الملك عبدالعزيز⁩ إلى ⁧مصر قبل 74 عاما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو لقطات نادرة من زيارة الملك عبدالعزيز الثانية إلى مصر عام قبل نحو 74 عاما.
وأظهر المقطع جزء من مراسم استقبال الملك عبدالعزيز عام 1946، حيث جاءت زيارته رداً على زيارة الملك فاروق إلى المملكة عام 1945.
الجدير بالذكر أن الموسيقار المصري محمد عبدالوهاب قدم حينها أغنية ترحيبية للملك عبدالعزيز بعنوان (يارفيع التاج من آل سعود).
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