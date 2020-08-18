شكرا لمتابعة خبر عن تعليم المنطقة الشرقية يضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكد المدير العام لإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، أن الإدارة تعتزم وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد، وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور. أكد المدير العام لإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، أن الإدارة تعتزم وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد، وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور. وأكد أن الإدارة تطبق كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. ونوه، خلال لقاء بقناة الإخبارية، بوصول الكتب الخاصة بجميع المراحل الدراسية، مضيفاً أنه سيتم توزيعها على الطلاب وفقا للاجراءات الاحترازية.

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