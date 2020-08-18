شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لقطات رائعة من رحلة أحد هواة الطيران الشراعي فوق جبال عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): حرص أحد هواة الطيران الشراعي على توثيق لحظات من رحلته فوق جبال ⁧عسير⁩. حرص أحد هواة الطيران الشراعي على توثيق لحظات من رحلته فوق جبال ⁧عسير⁩. ورصد بكاميرته لقطات أظهرت جمال الطبيعية الخلابة لجبال المنطقة، كما ظهر خلالها طريق عقبة الصماء⁩ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. لقطات رائعة من رحلة أحد هواة الطيران الشراعي فوق جبال عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.